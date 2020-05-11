"أطباء القاهرة" تطالب الصحة بتخصيص مستشفى عزل للطاقم الطبي بالمحافظة

أعلنت نقابة أطباء القاهرة، عن مراقبتها بقلق شديد لتزايد إصابات فيروس كورونا وسط الطاقم الطبي من العاملين بمستشفيات القاهرة، وعدم وجود مستشفى خاص لعزلهم.

وطالبت نقابة أطباء القاهرة، في بيان صادر عنها قبل قليل، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بضرورة تخصيص مستشفي عزل خاصة بالطاقم الطبي والعاملين بمستشفيات القاهرة التابعة لوزارة الصحة (مديرية الصحة، وهيئة المستشفيات التعليمية، والتأمين الصحي).

ودعت النقابة، إلى سرعة اتخاذ قرار في هذا الشأن، نظرًا لأن الأطقم الطبية في مواجهة حقيقية مع الوباء، ويتعرض العديد منهم للإصابة، مشيرة إلى أن وجود مستشفي عزل خاصة بهم في نطاق المحافظة وفي هذا التوقيت يمثل ضرورة ملحة، لطمأنة الفريق الطبي، ولسرعة البدء في التعامل مع الطبيب المصاب.

وذكرت النقابة، أن توفير هذه المستشفى يخفف من أعباء الطبيب المصاب نفسيًا و بدنيًا، ويوفر المجهود المالي و البدني عن هيئة الإسعاف، وعن كاهل المنظومة الصحية، ويحمي المجتمع أيضًا من خطورة تفشي العدوى.