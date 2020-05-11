مستشفى العزل ببني سويف يستقبل المرضى الجدد بالورود ولعب الأطفال

استقبل مدير مستشفى العزل بالمدينة الجامعية ببني سويف الدكتور محمود حسين، وأطباء المستشفى المرضى بالمياه المعدنية ولعب الأطفال والورود، في محاولة لرفع الروح المعنوية والتخفيف عن المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد، ورسم البسمة على وجوههم.

وقال الدكتور محمود حسين، إن الفريق الطبي والتمريض وجميع العاملين بالمستشفى يعمل من أجل تقديم خدمة صحية جيدة للمرضى.

كانت مديرية الصحة في بني سويف، خصصت مقر المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل، لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها ولا تحتاج لدخول المستشفيات لحين التعافي التام والخروج، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي.