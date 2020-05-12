بوب لوتز: تيسلا فى طريقها للإفلاس

قال بوب لوتز القائد السابق لشركة فورد وجنرال موتورز، إن شركة تيسلا محكوم عليها بالفشل، وقد يحدث ذلك، عاجلا وليس آجلا.

وأضاف لوتز، في برنامج motorman studio فى حلقة مثيرة، تتكلم عن مستقبل صناعة السيارات بعد أزمة كورونا، أن هناك العديد من المشكلات مع تيسلا، مؤكدا أنهم سيفشلون بسبب النقص المستمر فى الأرباح، وستتجمد أموالهم فى البورصة، وسيكون من الصعب إيجاد سيولة مالية.

وأوضح أن كل ما لديهم، بعض سيارات جميلة المظهر، تباع بأقل التكلفة الفعلية، لافتا إلى الشركة لا تمتلك تقنيات فريدة، فهى تستخدم نفس التقنيات التى يستخدمها المنافسين.