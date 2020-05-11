الصحفيين تتلقى خطاب تقدير ورد اعتبار لطارق الشناوي من نقابة الممثلين

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه تلقى خطابا من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ردا على مخاطبته له بخصوص شكوى الزميل الناقد الفني طارق الشناوي بخصوص ما نسب للفنانة غادة عبدالرازق من تصريحات سلبية تجاهه.

وأعرب نقيب المهن التمثيلية في خطابه عن أن "أعضاء النقابة يكنون للناقد الكبير كل التقدير والاحترام، وعلى رأسهم الفنانة غادة عبدالرازق التي لم تصرح أبدا بمثل هذا التصريح، فلا يمكن أن يصدر عنها مثل هذه الاتهامات في حق أي زميل أو أي ناقد عامة، فما بالنا بناقد مخضرم وله تاريخ مثل الأستاذ طارق الشناوي تحديدا".

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أحال الشكوى التي تقدم بها الناقد الفني طارق الشناوي، ضد الممثلة غادة عبد الرازق لنقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي للتحقيق فيها وإفادة المجلس بنتائج التحقيق.

ونص الخطاب الذي أعده المجلس لإرسالة للنقابة وجاء فيه:

السيد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تحية طيبة وبعد، تلقى المجلس شكوى من الناقد طارق الشناوي ضد الفنانة غادة عبد الرازق لما نشرته على صفحتها الشخصية على موقع الفيس بوك من عبارات سب وقذف وإهانة واضحة وصريحة، نثق في حسن تصرفكم في هذه الشكوى لما جاء فيها من عبارات وأوصاف واتهامات خطيرة ضد ناقد فني أعلن رأيه في أعمال الفنانة حماية لحرية الرأي والتعبير".

وتلقت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكوى من الناقد الفني طارق الشناوي ضد الصفحة الشخصية للممثلة غادة عبد الرازق بتهمة السب والقذف.

وبحسب الشكوى، فإن طارق الشناوي اتهم غادة عبدالرازق بالإساءة إليه بفاحش القول من خلال سب وقذف بشكل يسيء إليه، مطالبا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون حماية لحرية الرأي والتعبير.