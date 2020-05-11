الدفاع السعودية تنشئ مستشفيين متنقلين بمكة لاستقبال المصابين بكورونا

أنشأت وزارة الدفاع السعودية، ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، مستشفيين متنقلين بمكة المكرمة بطاقة استيعابية تصل لـ100 سرير مجهزين بجميع التجهيزات الطبية والصحية لاستقبال المرضى المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، لخدمة الأحياء المعزولة بالعاصمة المقدسة وسيكون تشغيلها بالتعاون مع الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن ذلك جاء انطلاقا من التوجيهات الخاصة بتسخير كافة الإمكانات، للمحافظة على صحة المواطن والمقيم بالسعودية، لافتة إلى أن هذا التعاون يأتي امتداداً للإجراءات والجهود التكاملية بين الخدمات الطبية للقوات المسلحة ووزارة الصحة على جميع الأصعدة سواءً على مستوى المستشفيات الثابتة أو منظومة المستشفيات المتنقلة وأسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي التي تعمل على مدار الساعة للتعامل مع هذه الحالات.