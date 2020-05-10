الداخلية السعودية: رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن صامطة من الغد 

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه في وقت سابق، بمنع التجول على مدار 24 ساعة بمحافظتي "صامطة والداير" في منطقة جازان، فقد تقرر في ضوء توصيات الجهات الصحية رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن محافظة صامطة وذلك اعتبارًا من غدٍ الاثنين، واستمرار السماح لسكان المحافظة بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأكدت الداخلية السعودية، أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.