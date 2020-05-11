مسلسل شاهد عيان الحلقة 18: مصرع داليدا.. وأبو حماد يخطط لقتل عمر

تسيطر على أحداث الحلقة الـ18 من مسلسل شاهد عيان، حالة من الحزن الشديد بسبب وفاة زيدان، صديق عمر "حسن الرداد"، في السجن، ليقرر الانتقام من الجاني وهو بلطجي السجن، وقتله بنفس السكين، بينما يلح على ذهنه حديث صديقه المقتول، فيما يحاول مساجين آخرون التقرب منه لتهدأته، ويعطيه أحدهم حبوبا لينقل على إثر تناولها للمستشفى.

خلال نقل "عمر" للمستشفى بسيارة الإسعاف، تحاول داليدا تهريبه، بينما تظهر سيارة أخرى مجهولة للإمساك بـ"عمر" ويجري إطلاق نار بينهم، وتسقط داليدا "بثينة توكل" ضحيته، حيث يتضح أن تلك السيارة تابعة لأبو حماد، حيث يتمنى تحقيق حلمه بقتل عمر بيديه.

يطلب أبو حماد من عدنان الانتقام من عمر بنفسه وقتله وتعذيبه، وهو ما وافق عليه عدنان بشرط تحمل الأول للمسؤولية.

وفي أثناء ذلك، تتحدث ندى مع وهيب "محمد لطفي"، وتكشف له أن عمر كان بمثابة درج للوصول إلى مبتغاها، بينما يسيطر القلق والخوف على وهيب والمحامي طارق "أحمد صيام"، مما حدث بحلقة أمس، وتورطهما بخيانة عدنان.

تكشف ليلى "بسمة"، حقيقة الأحداث التي مرت بها واعتقادات عمر بشأن ندى "هنا شيحة" لأسرته، وهو ما ترفضه والدته بشدة ويزداد خوفها على نجلها، بينما يحاول والده طمأنتها.

عقب ذلك، تزور ليلى طبيبها النفسي الدكتور ياسر "أيمن عزب"، وتتحدث عن مساندة عمر لها وعلاقتها بشقيقتها ندى، وعقب خروجه من الغرفة تسارع إلى جهاز الكمبيوتر الخاص به، وتبحث بين الملفات للوصول إلى هدف محدد مسبقا لها، دون الكشف عن تفاصيله.

تدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد "الرداد" دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.