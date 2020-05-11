النائب العام يطالب النيابات بالإبلاغ عند اكتشاف إصابات بكورونا

أكد النائب العام المستشار حمادة الصاوي ضرورة الإبلاغ السريع عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بين أعضاء النيابة أو الموظفين أو العاملين على حد سواء.

وتضمن بيان عن النيابة العامة تأكيد النائب العام على اتخاذ الإجراءات الصحية السريعة اللازمة تجاهها والمخالطين لها، واستمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بسائر النيابات ومقارِّ استراحات الأعضاء، والمساواة فيها بين الأعضاء والموظفين والعاملين والمتقاضين على حد سواء؛ لضمان الوقاية والحماية والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، مؤكدا حرص النيابة العامة على عدم اللجوء مستقبلا في ظل اتخاذ تلك الإجراءات إلى تعطيل العمل والمصالح أو غلق المقارِّ.

جاء ذلك في اجتماع عقده النائب العام مع رؤساء الاستئناف بالنيابة العامة على مستوى الجمهورية؛ عبر تقنية الفيديو كونفرانس نظرا لاتخاذ الإجراءات الوقائية بشأن فيروس كورونا.