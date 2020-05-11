"يوميات كورونا": تجهيز "بنها الجامعي" للعزل وخروج 4 حالات بعد تعافيها من مستشفى قها

استمرت جهود الأطقم الطبية فى مستشفيات العزل لرعاية المصابين، وسط إعلان خروج الحالات المتعافية بعد تحول نتائج التحليل من إيجابية إلى سلبية، تزامناً مع التوسع فى تخصيص مستشفيات جديدة للعزل بهدف استيعاب المصابين وعلاجهم، وذلك مع استمرار حملات التطهير والتعقيم فى مختلف الأنحاء ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من الفيروس.

فى القليوبية، أعلن مستشفى قها المركزى للعزل تعافى 4 حالات بعد ثبوت سلبية عيناتهم، ليرتفع عدد المتعافين إلى 157 متعافياً، وقالت الدكتورة سعاد حتاتة، نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبى، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 157 شخصاً بعد خروج 4 حالات، مشيرة إلى أن ارتفاع عدد المتعافين يعود للحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء، فيما عقد الدكتور مصطفى القاضى، عميد كلية طب بنها، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، اجتماعاً مع مسئولى إدارة المستشفيات ورؤساء الأقسام الجراحية، وناقش الاجتماع الإجراءات العاجلة التى سيتخذها مستشفى بنها الجامعى تمهيداً لتحويله لمستشفى عزل صحى، وكيفية إدارة العمل بما لا يخل بمسئوليته الاجتماعية تجاه المواطنين المترددين عليه كما تم تناول اللقاء كيفية تشغيل غرف العمليات الجديدة، التى تم إنشاؤها على أحدث طراز بنظام الكبسو.

وأكد عميد طب بنها أن مستشفى بنها يعمل على قدم وساق من أجل عبور هذه الأزمة، كما أنه لن يتخلى عن مسئوليته الاجتماعية وواجبه الوطنى تجاه المجتمع.

مشيراً إلى تعقيم جميع أقسام المستشفى والعنايات المركزة بمادة H2O2 ذات معدل الأمان العالى، تمهيداً لاستئناف العمل تدريجياً، كما تم التوجيه باستئناف العمل بأقسام استقبال النساء.

4 حالات تغادر "عزل إسنا" بعد تحول نتيجة التحاليل من إيجابية إلى سلبية

وفى الأقصر، أعلن مستشفى إسنا المخصص للعزل، خروج ٤ من المصابين ومغادرتهم المستشفى، عقب تحول نتائج تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية، وأوضح المستشفى فى بيان له، أن المتعافين خضعوا لتحاليل وفحوصات مرتين متتاليتين بواسطة أجهزة الـpcr، وأُثبت تحول نتائجهم من إيجابية لسلبية، على الرغم من أن عدداً منهم كان يعانى من أمراض أخرى مزمنة، كما شهد المستشفى على مدار اليومين الماضيين، خروج ٢٨ من المصابين بالفيروس عقب تحول نتائج تحاليلهم من إيجابية لسلبية.

ونقلت هيئة الإسعاف المصرية بالسويس 13 حالة مصابة بفيروس كورونا، بينهم 3 أطفال، وأكد بيان للإسعاف نقل المصابين بالسيارات والأطقم الطبية المخصصة لمستشفيات ونزل العزل بالإسماعيلية والشرقية وحلوان، وأشار البيان إلى أن إجمالى عدد الحالات المصابة بالفيروس فى المحافظة بلغ ٥٧ حالة، فيما أكدت مديرية الصحة فى بيان لها اليوم، تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس، و50 حالة تحت العلاج فى مستشفيات الحجر الصحى ودور العزل.

وأدى الفريق الطبى بمستشفى عزل النجيلة، صلاة الجنازة على جثمان الدكتور حسان السورى، الذى توفى متأثراً بإصابته بالفيروس، وقال الدكتور محمد على، مدير المستشفى، إن الجثمان سيتم تسليمه لأسرته تمهيداً لدفنه، لافتاً إلى أن الدكتور حسان تعرض للعدوى بعد مخالطته أحد المصابين فى مركز الرحمة الطبى بمنطقة السنوسية بمدينة مرسى مطروح دون أن يعلم، وجرى حجزه بمستشفى النجيلة للعزل، وتبين لفرق الطب الوقائى إصابة مدير مركز الرحمة الطبى «ياسر النزاوى» بالعدوى وتم نقله أيضاً إلى مستشفى النجيلة، ليتوفى الدكتور حسان السورى إخصائى الأمراض الباطنية، ويخضع «النزاوى» للعلاج والرعاية الطبية.

وواصل مجلس مدينة الإسماعيلية حملاته لتعقيم المدينة كإجراء احترازى، وأعلن العميد وائل حمزة، رئيس المدينة، مواصلة الحملات وتنفيذها فى جميع قطاعات المدينة والأحياء التابعة لها، بالإضافة إلى استئناف حملات النظافة بعدد من القرى ومنها قرية الفردان وبعض قرى المركز، لرفع أكبر كمية من المخلفات والقمامة بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وتعقبها أعمال تعقيم للحفاظ على أرواح المواطنين.

وفى اجتماع مغلق للدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة، شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تنفيذ إجراءات الحجر المنزلى للمخالطين المصابين بكافة مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية طبقاً للمعايير والمواصفات والاشتراطات التى وضعتها منظمة الصحة العالمية وبناء على توجيهات وزارة الصحة والسكان، وناقش الاجتماع تطورات الموقف داخل مراكز وقرى المحافظة وأعداد المصابين والوفيات والإجراءات الاحترازية ومتابعة تنفيذها أولاً بأول، فضلاً عن الاطمئنان على توافر مستلزمات مكافحة العدوى فى مستشفيات العزل ومتابعة تنفيذ إجراءات الحجر المنزلى للمخالطين فى المربع السكنى الخاص بهم دون أى اختلاط بآخرين بالتنسيق بين مديرية الصحة والإدارة الصحية والوحدة المحلية التابعة لهذه الأماكن ومديرية الأمن.

وضمن الإجراءات الاحترازية، وزعت الغرفة التجارية بالمنيا، كمامات وقفازات طبية مجاناً على جميع المترددين من التجار والمواطنين خلال ساعات العمل الرسمية، التى تبدأ من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، وقال محمد محمود عبدالعزيز، أمين عام الغرفة، إن مجلس الإدارة برئاسة المحاسب أحمد راضى مخلوف، وفر كميات مناسبة من الأدوات الوقائية، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، قراراً بارتداء الكمامات بجميع مواقع العمل المختلفة بكليات ومعاهد الجامعة والإدارات التابعة، ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا، وقال «الكردى» إن أمن الجامعة سيمنع دخول أى فرد من البوابات الجامعية، ولن يتم تقديم أى خدمات لمن لا يرتدى الكمامة حفاظاً على سلامة الجميع، وأوضح أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية اللازمة حال عودة الدراسة بعد إجازة عيد الفطر، مؤكداً أنه تم التنبيه على عمداء الكليات بضرورة توافر بوابات التعقيم على البوابات وتطهير المدرجات بصفة مستمرة والتأكد من ارتداء الكمامات الطبية بالنسبة لكافة فئات المجتمع الجامعى وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب وتقليل الكثافات.

وأشار إلى أنه سيتم تحديد استراتيجية لتحقيق التفاعل المطلوب فى عملية التعلم عن بعد، من خلال تسجيل المحاضرات وإتاحتها أون لاين وتوفير بيئة آمنة للاتصال بين الأستاذ والطلاب، بحيث يتم تبادل المحتوى التعليمى وتطبيقاته بكل سهولة ويسر.

وقرر أهالى قرية «الخطارة» بمركز نقادة جنوب محافظة قنا، عزل أنفسهم داخل منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد إصابة عدد من أبناء القرية بالفيروس، تزامناً مع إطلاق مبادرة «شباب الخطارة يقدر»، بتشكيل لجان لتوفير السلع للأسر المعزولة ومنع إقامة الأسواق ودخول الباعة الجائلين والقيام بعمليات تطهير للشوارع والمنازل، وقال عبدالله محمد عبدالله، أحد المشاركين فى المبادرة، إن القرية تضم أكثر من 14 نجعاً وتعد من أكبر قرى مركز نقادة، وبعد اكتشاف إصابة 23 حالة بالفيروس، اتحد شباب القرية لتدشين المبادرة للحد من انتشار الفيروس، وقالت المهندسة فاطمة إبراهيم، رئيس مدينة نقادة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وجمعية تنمية المجتمع بنقادة يقومون بأعمال الرش والتطهير والتعقيم للقرية، حيث تم تطهير الشوارع وواجهات المنازل وواجهات المحلات التجارية بتلك المناطق، وأضافت أن الوحدة المحلية تقوم بتوفير كل احتياجات القرية، كما تقوم الأجهزة الأمنية بمتابعة عمليات عزل المواطنين فى المناطق المتضررة وظهر بها فيروس كورونا.