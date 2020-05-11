"فايق": تكليف مستشارين بدراسة الوضع بشكل يومي في مستشفيات العزل

قال الدكتور أكرم فايق، عضو اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا برئاسة مجلس الوزراء، اليوم، إن وزارة الصحة كلفت مستشارين بدراسة الوضع بشكل يومي في مستشفيات العزل.

وأضاف "فايق" خلال اجتماع شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية في الإسكندرية، أن مستشفى العجمي تضم إمكانيات كبيرة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تشمل على ما يزيد عن 400 سرير، أما عن أعداد المرضى فهي متفاوتة، فهناك ما يزيد عن 44 حالة دخلت للعناية المركزة، ونسبة الوفيات 3 حالات فقط، منهم حالة جاءت في وقت متأخر وذلك منذ بداية شهر مايو.

وأشار إلى أن مستشفيات جامعة الإسكندرية، تشارك بشكل كبير في مواجهة أزمة كورونا، فأعضاء هيئة التدريس والأساتذة المساعدين شاركوا في مستشفيات العزل، لعلاج المرضى.

وأكد أن هناك عدة مشاكل تواجه الوزارة، مثل زيادة أعداد المصابين، وقلة عدد فريق التمريض، ففي بعض الأحيان كان يتابع 18 مريض شخصين فقط من فريق التمريض، وبدأ حل تلك الأزمة بزيادة عدد فريق التمريض في الوردية الواحدة.

وأوضح أن هناك تعاون دائم مع وزارة الصحة لبحث حلول دائمة، مؤكدًا أن الوضع سيأخذ الكثير من الوقت، للانتهاء من تلك الأزمة، ويجب توجيه تبرعات متمثلة في أدوية ومستلزمات طبية إلى مستشفيات العزل لمساعدة المرضى، والطاقم الطبي على تخطي تلك الأزمة الصعبة.

وأشار إلى أن الأزمة تكمن في الخوف من زيادة الأعداد بشكل كبير، ما يؤدي إلى ضغط على الفريق والطاقم الطبي.