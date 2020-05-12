رئيس "نظافة القاهرة": الهيئة اتخذت جميع الإجراءات لمواجهة "كورونا"

قال اللواء عادل أبوحديد، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، إن الهيئة اتخذت الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من تعقيم وتطهير، وقررت تفصيل 10 آلاف كمامة للعاملين بالنظافة، وأضاف فى حواره لـ«الوطن» أن القاهرة تضم حوالى 3 ملايين و800 ألف وحدة سكنية مسجلة، يتم إزالة القمامة منها يومياً، داعيا المواطنين إلى عدم إلقاء المخلفات بالشوارع.

نرفع 25 ألف طن قمامة يومياً فى رمضان

ماذا عن حجم القمامة التى تخرج يومياً فى العاصمة؟

- فى أول أيام الحظر وصلت القمامة إلى 30 ألف طن يومياً، وفى رمضان وصلنا لـ٢٥ ألف طن.

اشرح لنا آليات عمل الهيئة فيما يتعلق بالنظافة والتجميل؟

- الهيئة تعمل على 3 محاور أساسية، النظافة والإنارة والحدائق والتجميل والتشجير، ونحن مسئولون عن تنظيف 38 حياً بالقاهرة، ويعمل لدينا حوالى 11 ألف عامل نظافة ما بين قوة هيئة وعمال يومية يتم جلبهم بواسطة موردين.

ما أخبار منظومة النظافة؟

- المنظومة عبارة عن 3 ملفات، أبرزها الجمع السكنى ولدينا نحو 400 متعهد جمع سكنى بمختلف أنحاء القاهرة، حيث يتم جمع القمامة من الوحدات السكنية بمعدل كل 300 شقة لها عامل نظافة، وكل 800 شقة لها سيارة نظافة حمولة 4 أطنان.

نخدم 4 ملايين شقة فى العاصمة

هل هناك حصر بعدد الوحدات السكنية فى القاهرة؟

- يوجد بالقاهرة حوالى 3 ملايين و800 ألف وحدة سكنية مسجلة، ونعترف بأن منظومة الجمع السكنى تواجه قصوراً فى بعض الأحيان ونسعى إلى المعالجة، ولو نجحنا فلن تكون هناك قمامة فى الشوارع شريطة أن يساعدنا المواطن بعدم إلقاء المخلفات بالشوارع.

كيف يتم التعامل مع المتعهد المخالف؟

- هناك عقود يتم إبرامها مع المتعهدين، والمتعهد المخالف يتم رفع المخلفات والتراكمات على حسابه، وإنذاره وحال تكرار التجاوز يتم فسخ التعاقد، وأؤكد أن المتعهدين يحصدون مكاسب كبيرة من الفرز وخلافه وأغلبهم يعملون فى منطقة الزرايب و15 مايو.

ما الإجراءات التى اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا؟

- اتخذنا حزمة إجراءات احترازية ضمن توجيهات الدولة للوقاية من الفيروس، فعلى سبيل المثال تم شراء أدوات تعقيم ومطهرات وكمامات للعاملين بنصف مليون جنيه، ولدينا 28 فرعاً وحوالى 4 جراجات بها مخازن وورش واستغللنا فرق التعقيم الموجودة بالحدائق لتطهير المواقع والمنشآت المختلفة.

هل يتم توفير الكمامات بصفة مستمرة؟

- الهيئة قامت بتفصيل 10 آلاف كمامة وتوزيعها على عمال النظافة، وهى كمامة يمكن غسلها وتعقيمها، وبعض الجمعيات ورجال الأعمال ساعدونا فى توزيع كمامات على العمال، وجارٍ العمل على توفير 10 آلاف كمامة أخرى لتوزيعها على العمال.

بمَ تنصح المواطنين والعمال فى الظروف الراهنة؟

- على الجميع اتباع الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة ومنع التجمعات وعدم الاستهانة بإجراءات الوقاية.

هل لديكم كواشف للحرارة؟

- اشترينا كواشف بـ68 ألف جنيه للكشف على العاملين والمترددين على الهيئة وفروعها.

كيف يتم التعامل مع الحالات المرضية بين عمال النظافة؟

- أبلغتهم بأن أى عامل يشعر بأعراض البرد والعطس وارتفاع الحرارة يجلس فى بيته ولا ينزل للعمل، وخفّضنا عدد العمال والفنيين من سائقين وفنيى الكهرباء والحدائق بما لا يضر بسير العمل، والموظف المصاب بأى أمراض مزمنة والمرأة الحامل تم إعفاؤهم من الحضور.

كم عدد موظفى هيئة النظافة؟

- حوالى 10 آلاف موظف، وأُنشئت الهيئة فى عام 1983 وكانت تضم 14 ألف عامل وموظف، وحالياً كل شهر يخرج نحو 19 عاملاً على المعاش ولا يتم تعويضهم فلا توجد تعيينات.

هل هناك أى إيرادات للهيئة؟

- لدينا 14 حديقة عامة تتبع الهيئة تعمل بتذكرة رمزية كانت تدر دخلاً ومنها الفسطاط والسادات بالسلام وحدائق الزاوية وسكة الوايلى و3 فى حلوان وفى السيدة عائشة و2 فى مدينة نصر ولكن مع أزمة كورونا تم إغلاق جميع الحدائق، ونحن هيئة خدمية تعمل على التجميل والنظافة.

عمال النظافة يطالبون ببدل عدوى فى الظروف الراهنة، فكيف يتم التعامل معهم؟

- عامل النظافة دخله محدود، والهيئة إمكانياتها محدودة ولكن الأمور المادية تحددها الدولة.

حوادث عمال النظافة لا تتوقف، ما الموقف حيالها؟

- للأسف الشديد لا يمر أسبوع بدون تعرض عامل أو أكثر لحادث كارثى أثناء الخدمة يؤدى إلى الوفاة، فمؤخراً عند نفق العروبة سيارة دهست اثنين من عمال نظافة، وفى الشوارع وعلى المحاور يتعرض العمال للخطر بصفة مستمرة من أجل القيام بواجبهم.

هل توجد مبالغ تصرف للعامل الذى يفقد حياته أثناء العمل؟

- بصراحة يتم صرف إعانة 1500 جنيه وندبر بعض احتياجات الجنازة.

كيف تعمل الهيئة فى أوقات الحظر؟

- خلال ساعات الحظر نعمل بشكل طبيعى بعد تواصل محافظ القاهرة مع الجهات الأمنية لتسهيل عمل وحركة رجال النظافة، حيث يتم رفع التراكمات ليلاً، ولدينا 3 ورديات ففى الفترة الصباحية تعمل بقوة 40% والفترة المسائية قوة 20% والليلية40%.

ما المطلوب من المواطنين لتحسين أعمال النظافة؟

- أناشد المواطنين مساعدة عمال النظافة لعدم إلقاء المخلفات بشكل عشوائى بالشوارع، ودعم عامل النظافة ومعاونته للقيام بدوره، فهو لا يقل أهمية عن الوظائف الأخرى.

متى نقول القاهرة نظيفة خالية من القمامة؟

- طبعاً هذا الأمر يتطلب إمكانيات ومعدات وتعديل سلوكيات المواطنين.