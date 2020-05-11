"مينا بولس" يشارك في مسلسل "القمر آخر الدنيا" بدور صعيدي

يشارك الفنان الشاب "مينا بولس" في سباق مسلسلات رمضان 2020 بمسلسل "القمر آخر الدنيا" للفنانة بشرى.

وأعرب "مينا بولس" لـ"الوطن" عن سعادته بكواليس المسلسل وبمشاركته في المسلسل مع عدد كبير من النجوم الكبار، لافتاً إلى أنه يقدم في العمل دور شخص صعيدي كوميدي وأشار أيضاً إلى أنه لأول مرة يقوم بدور صعيدي، مشيراً إلى أن ترشيحه للدور جاء عن طريق الكاستينج دايركتور مصطفى عباس.

وأضاف مينا بولس، أن فريق عمل المسلسل أشاد به وبدوره وأدائه التمثيلي خلال المسلسل، منهم الفنان عمرو عابد ومؤمن نور ومخرج العمل تامر حمزة، وأكد "مينا بولس" أن المخرج أخبره بأنه يتوقع له مستقبل فني كبير.

مسلسل القمر آخر الدنيا، ﺇﺧﺮاﺝ تامر حمزة، تأليف محمود الورداني، سيناريو وحوار ثناء هاشم، بطولة بشرى، مؤمن نور، عمرو عابد، هشام إسماعيل، أميرة نايف، ثراء جبيل، إنتاج شيرين مجدي شركة ستارز ميديا، ويعرض المسلسل عبر قنوات النهار، النهار دراما، صدى البلد، صدى البلد دراما، روتانا دراما، نايل دراما، المصرية.