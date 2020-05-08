ليلى عز العرب بعد دورها في القمر آخر الدنيا: أنا مش "حما" شريرة

تظهر الفنانة ليلى عز العرب، بشكل مختلف من خلال مسلسل "القمر آخر الدنيا"، والذي تجسد فيه دور "حما" تتدخل في حياة ابنها وزوجته.

وقالت ليلى عز العرب، لـ "الوطن"، إنها تجسد في مسلسل القمر آخر الدنيا، دور "حما" غير طيبة بالمرة، حيث تلعب دور والدة زوج بشرى، التي تتدخل في حياتهم "وتنكد عليهم".

وأضافت ليلى: "أنا مبسوطة بالمسلسل، لأن الدور جديد عليّ، أول مرة أعمل دور سيدة بلدي، بعيدًا عن الأدوار الارستقراطية، وأكون حما سخيفة ومبهدلة الدنيا".

وعما إذا كانت في الواقع "حما شريرة"، قالت ضاحكة، "أنا في الحقيقة متفرجة وماليش دعوة بحاجة".

مسلسل القمر آخر الدنيا، بطولة بشرى، عمرو عابد، سميرة عبدالعزيز، مادلين طبر، تأليف محمود الورداني، وثناء هاشم، وإخراج تامر حمزة، وتدور أحداثه حول عائلة دلال "بشرى"، التي تعود من الخارج مع زوجها خالد "هشام إسماعيل"، فتفاجأ باختفاء والدتها كريمة"سميرة عبدالعزيز"، وتبدأ في البحث عنها مع شقيقيها جلال "عمرو عابد" وأحمد "مؤمن نور".