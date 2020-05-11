طايع عن سحب ترخيص خطابة أستاذ بجامعة الأزهر: يثير الفتنة الطائفية

كشف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، تفاصيل سحب الترخيص من أستاذ جامعي يحض على الفتنة الطائفية.

وقال طايع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنه فور ورود بلاغ إلى الوزارة بشأن أستاذ جامعي مرخص له بالخطابة في محافظة الشرقية، يحض على الفتنة الطائفية، قاموا بتتبع صفحته عبر الفيسبوك من خلال أقسام الوزارة المعنية بذلك، وعندما تأكدوا من ذلك سحبوا منه الترخيص.

وأضاف: "نرفض كافة تصرفات الأئمة التي تشكل خطرا على الأمن المصري"، مؤكدًا أنه خلال تتبع صفحة الأستاذ بجامعة الأزهر وجدوا أشياء يندى لها الجبين، على حد تعبيره، فألغو ترخيص الخطابة له، مع توجيه خطاب لجامعة الأزهر، بما فعله كونه أستاذ جامعي.

وتابع: "بدلاً من أن يكون الأستاذ الجامعي قدوة للخطباء صدرت منه أشياء يندى لها الجبين" مشددًا على أنه هو من قام بإلغاء ترخيص الخطابة دون الرجوع إلى وزير الأوقاف، كون ذلك من صميم عمله.

وأكد أنه تم التعامل مع خطيبين آخرين، كانا يحضان على الفتنة الطائفية وإثارة الفتنة في المجتمع المصري، والإهانة لدول شقيقة أخرى، ووصفها بالكفر.