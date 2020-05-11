تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في اليمن.. وإعلان عدن مدينة موبوءة

أعلنت السلطات اليمنية، تسجيل 5 إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وأعلنت اللجنة العليا لمواجهة كورونا في اليمن اليوم، عدن مدينة موبوءة بعد ارتفاع حالات الإصابة إلى 35 حالة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت اللجنة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن هذا القرار اتخذ بعد انتشار عدة أمراض في المدينة، بسبب الأمطار والسيول التي شهدتها في الآونة الأخيرة.

وأعلنت اللجنة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد 17 حالة إصابة جديدة بكورونا، منها عشر حالات في عدن مما أدى إلى رفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 51، من بينها 8 حالات وفاة.