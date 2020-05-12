صورة.. لقطة حقيقية لزيارة "منسي" لأطفال بإحدى مدارس شمال سيناء

ظهر الفنان أمير كرارة في حلقة اليوم من مسلسل "الاختيار"، الذي يجسد قصة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، وهو يؤدي مشهد زيارة لإحدى مدارس شمال سيناء للتحدث مع الأطفال وزرع روح الوطنية بهم وطمأنتهم لوجود الجيش لحمايتهم، وعدم تركهم للإرهاب ليخرب عقولهم.

والمشهد الذي جسده أمير كرارة في حلقة اليوم هو مشهد حقيقي، وكان الشهيد منسي يفعل ذلك بالفعل، وله صور من الزيارات التي يقوم بها للأطفال في المدارس، وهي المواقف التي سبق لأصدقاء الشهيد أن تحدثوا عنها بالتفاصيل من قبل.

فقد سبق لأحد أصدقاء الشهيد ممن حضروا تلك المواقف معه وكتب في جروب أصدقاء الشهيد، قائلا: "لاننسى بطولات القائد منسى المتعددة في الإنسانية والدفاع عن الوطن.. ‏البطل الشهيد كان بيروح للأطفال في المدارس عشان يطمنهم وهما بيسمعوا صوت الرصاص المتبادل بين الجيش والإرهابيين، وكان بيقولهم إحنا بنعمل كده عشان بلدنا وعلشان ندافع عنكم.. ولما تكبروا دافعوا أنتم عن مصر.. وكان عشان يطمنهم بيتصور معاهم.. منسي كان قائد عظيم.. لكن كان إنسان أعظم".

وفي منشور آخر كتب صديق الشهيد: "القائد منسى أصر أنه يدخل المدرسة اللى فى الحي وطلب من مدير المدرسة أنه يدخل ولو فصل واحد بس علشان يتكلم مع الأولاد اللي فيه، ومدير المدرسة وافق ودخل القائد منسى واتكلم مع الأولاد عن مصر ويعنى إيه جيش مصر ويعنى إيه حماية أرض ووطن وأهل وناس، وقد إيه هو ورجالته بيحبوهم وجايين هنا علشان يحموهم ويحافظوا على بيوتهم وأرضهم ويخلوا المنطقة دى مستقرة وآمنة وأن العدو الحقيقى هو اللى عايز الخراب والدمار مش عايز الأمن والأمان للناس وللمكان".

وأضاف صديق الشهيد: "بعد ما الشهيد خلص الولاد بدأوا يبتسموا ويضحكوا ويهزروا معاه ويسألوه عن حاجات فى لبسه وعن جهازه اللى معلقه وبدأوا يلعبوا معاه، لما القائد منسى انتهى من الفصل ده، مدير المدرسة قال له أرجوك أنت لازم تدخل كل الفصول تقول الكلام ده، وخلى القائد يدخل كل الفصول، منسي كان مقاتل من نوع مختلف تماماً، فسلام عليك يا طيب الذكر يا من قاتلت بالفكر قبل السلاح، يا من آمنت بأن من قتال الفكر ما هو أشد أثراً و أعظم تحقيقاً للنصر من القتال بالنيران".

مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.