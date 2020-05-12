الديهي يهاجم نجل الحويني بسبب الاختيار: "اختطفتم الدين"

هاجم الإعلامي نشأت الديهي، الإخواني محمد الصغير واصفًا إياه بـ"الرخيص"، بسبب هجومه على مسلسل "الاختيار"، الذي يجسد قصة الشهيد أحمد منسي.

وقال الديهي مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN: "مالقوش في الورد عيب قالوا أحمر الخدين".

واستعرض الديهي، تغريدة، للشخص المذكور، قائلًا إنه هارب إلى تركيا، وتضمنت التغريدة هجومًا على مخرج المسلسل، متهمًا الدولة المصرية بالطعن في قضايا إسلامية بالغة الخطورة وتعمد تشويه أئمة المسلمين الكبار.

وتابع أن نجل الشيخ إسحاق الحويني، حاتم الحويني، نشر تغريدة أيضًا يهاجم فيها مسلسل الاختيار"، قائلًا: "أينتظر من مسلسل مؤلفه، ومخرجه أن ينصروا قضية للمسلمين؟ لماذا سُمح لهم بإلصاق تهم الإرهاب بالإسلام".

وأردف: "لماذا سُمح لهم بالكذب على علمائنا كـابن تيمية وبث أفكار الجهمية في ترويج قضية القرآن مخلوق، والتي ردها العلماء في كتبهم وجُلد فيها الإمام أحمد.

وأتم، موجهًا رسالته إلى منتقدي المسلسل، ومنهم نجل الحويني: "أنتم من اختطفتم الدين".