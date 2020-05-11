المسماري: البيان الخماسي أكد أن تحركات الجيش الوطني هدفها حماية ليبيا

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن البيان الخماسي لمصر والإمارات وفرنسا واليونان وقبرص يؤكد أن ما يقوم به الجيش الوطني الليبي هدفه حماية ليبيا وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، أن: البيان يعتبر وثيقة تؤكد على محورية دور الجيش الوطني الليبي في محاربة الإرهاب. واعتراف دولي بشرعية الجيش.

وأشار المسماري، إلى أن مجلس النواب الليبي جاء عبر انتخابات نزيهة تمثل الشعب، مضيفا: لا يمكن حل البرلمان إلا من خلال انتخابات نزيهة.

وكانت مصر والإمارات وفرنسا واليونان وقبرص، طالبت تركيا بالاحترام الكامل لسيادة كل الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية شرقي المتوسط.

ونددت الدول الخمس، في بيان مشترك بشدة بالتدخل العسكري التركي في ليبيا وحضت أنقرة على الاحترام الكامل لحظر السلاح ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا.

وقالت الدول الخمس، إن المذكرتين الموقعتين بين تركيا والسراج تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

ونددت مصر والإمارات وفرنسا واليونان وقبرص بانتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني واستغلال أنقرة للمدنيين والسعي لدفعهم لعبور الحدود اليونانية بشكل غير شرعي. وأعربت عن التنديد بالتحركات التركية غير القانونية قبالة السواحل القبرصية.