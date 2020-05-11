مقتل قائد الفيلق الثاني بمرتزقة أردوغان في ليبيا

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، مقتل قيادي كبير بالفصائل الموالية لتركيا بمحور "عين زارة" في العاصمة طرابلس، حسبما أعلنت قناة "مداد نيوز" السعودية.

مقتل القيادي، جاء بعد عملية نوعية نفّذتها الوحدات العسكرية بالجيش الإرهابي هو محمد هنداوي قائد ما يُعرف بـ"الفيلق الثاني"، والذي يضم فصائل السلطان مراد والمعتصم والحمزات وأحد أهم عناصر المرتزقة الموالين لتركيا في ليبيا.

ولا تزال تركيا تواصل دعم ميليشيات الوفاق بالمرتزقة، وتجند المراهقين السوريين وترسلهم إلى ليبيا للقتال، حتى بلغ عدد المرتزقة نحو 80 آلاف مرتزق في ليبيا، فضلًا عن آلاف يتلقون التدريب حاليًا في المعسكرات التركية في سوريا، وينتظرون إلحاقهم بجبهات القتال المختلفة في ليبيا.