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بسبب القمامة.. إصابة شخصين بطعنات في مشاجرة بقنا والقبض على 6

روث أغنام يملكها أحد الأطراف وراء اشتعال المشاجرة

كتب:

رجب آدم
12:40 ص | الثلاثاء 12 مايو 2020
شريف عبدالحميد مدير أمن قنا

شريف عبدالحميد مدير أمن قنا

أصيب شخصان بطعنات سكين في مشاجرة بين عدد من الشباب في منطقة الساحل بنجع حمادي، شمال قنا، بينما تمكنت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 6 متهمين بالمشاجرة.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الساحل، نتج عنها إصابة شخصين بطعنات متفرقة بالجسم.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع المشاجرة بمنطقة الساحل، للسيطرة على الموقف، وتم خلالها ضبط 6 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء استخدمها الطرفان خلال المشاجرة، بسبب خلاف على إلقاء قمامة تحمل روائح كريهة فى الشارع، ناتجة عن روث أغنام يملكها أحد أطراف المشاجرة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.