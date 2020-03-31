مديرية أمن قنا توفر سلعا غذائية للمواطنين بتخفيضات تصل لـ30٪؜

نظم مركز شرطة نجع حمادي، اليوم الثلاثاء، سلسلة من سيارات المواد الغذائية، ضمن مبادرة (كلنا واحد)، التي أطلقتها وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وبرعاية اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا ، واللواء أحمد عبدالنظير نائب مدير الأمن، ومأمور المركز العميد عبدالحميد بدر، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

وقامت المديرية بتوفير عدد 3 سيارات تابعة لشركة الوضيحى لتجارة الجملة، بميدان الأوقاف، لبيع السلع الغذائية بتخفيض يصل إلى أكثر من 30% على جميع السلع المقدمة من مسلى وزيوت وجبنة وشاى وسكر وتونة والألبان، وأرز ومكرونة، وغيرها من السلع التى يحتاجها المواطن، لتلبية كافة احتياجاته والتى تضمن الحصول عليها بكميات مناسبة وبأسعار مناسبة بعيدا عن التكدسات بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد والحد من تداعياته.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق بين مديرية الأمن مع كبار تجار الجملة بالمحافظة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين، وذلك لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس كورونا، واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.