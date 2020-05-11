تجمعات عمرانية جديدة لتنمية الساحل الغربي و"مدبولي": المنطقة جاذبة للاستثمارات

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن منطقة الساحل الشمالى الغربى من المقرر أن تشهد إقامة تجمعات عمرانية، ومشروعات للتنمية الزراعية والسياحية، موضحاً أنها تعتبر منطقة جذب للعديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع عدد من المسئولين اليوم، لبحث أعمال لجنة حصر تصرفات الأراضى وحل مشكلات المستثمرين فى الساحل الشمالى الغربى.

من جانبه، قال وزير الإسكان، فى بيان اليوم، إنه يتم اتخاذ إجراءات لنقل ولاية عدد من قطاعات التنمية الرئيسية بهذه المنطقة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهذه القطاعات هى قطاع «العلمين - الحمام» بمساحة 38 ألف فدان، وقطاع سيدى عبدالرحمن بمساحة 17 ألف فدان، وقطاع «الضبعة - النجيلة» بمساحة 451 ألف فدان، وقطاع «النجيلة - السلوم» بمساحة 244.5 ألف فدان.

وأضاف أن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى أعدت الدراسة الفنية اللازمة للمرحلة الأولى من مسار الطريق الساحلى الدولى الجديد، بطول 360 كيلومتراً وبعرض 90 متراً، وتم إرسالها إلى وزارة النقل.

وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستنتهى هذا الأسبوع من دراسة التقييم العقارى طبقاً للإجراءات التى نظمها قانون البناء 119 لسنة 2008، حيث تم إعداد الدراسة على مستوى قطاعات الساحل الشمالى الغربى من برج العرب شرقاً وحتى عجيبة غرباً، ويشمل كل قطاع من قطاعات الساحل الشمالى الغربى 3 حالات فى عملية التقييم العقارى: أرض شمال الطريق الساحلى الدولى الحالى ولها إطلالة على البحر، وأرض شمال الطريق الساحلى الدولى الحالى وليست لها واجهة بحرية (خلفية)، وأرض جنوب الطريق الساحلى الدولى الحالى.

وأشار إلى وضع آليات التعامل مع الأراضى، وكذا الضوابط الخاصة بإنهاء المشروعات، وتتضمن تقسيم البرنامج الزمنى للتنفيذ على عدة مراحل متكافئة عُمقاً وواجهة، بشرط ألا يتم الانتقال من مرحلة إلى أخرى لاحقة فى التنفيذ إلا بعد استكمال الأعمال الأساسية بالمرحلة السابقة.

الحكومة: حريصون على توفير التمويل اللازم لبناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى تنفيذاً لتكليفات الرئيس

من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع خاص باستعراض الموقف المالى الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، حرص الحكومة على توفير جميع أوجه التمويل اللازم لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بما يسهم فى التوسع فى تنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى، ما جاء على رأس اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى كلف مؤخراً بتنفيذ نحو 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى جديدة، لتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات أمام المواطنين.