المسماري: نحو 17 ألف إرهابي نقلتهم تركيا من ليبيا إلى سوريا

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن نحو 17 ألف إرهابي نقلتهم تركيا من ليبيا إلى سوريا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، أن أحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوسعية ستنتهي في ليبيا.

وقال اللواء أحمد المسماري، إن البيان الخماسي لمصر والإمارات وفرنسا واليونان وقبرص يؤكد أن ما يقوم به الجيش الوطني الليبي هدفه حماية ليبيا وتحقيق الاستقرار في المنطقة

وأضاف المسماري، أن: البيان الخماسي يعتبر وثيقة يؤكد على محورية دور الجيش الوطني الليبي في محاربة الإرهاب.

وأوضح المسماري، أن البيان الخماسي يعتبر بمثابة اعتراف دولي بشرعية الجيش الوطني الليبي

وأشار المسماري، إلى أن مجلس النواب الليبي جاء عبر انتخابات نزيهة تمثل كل الشعب الليبي، مضيفا: لا يمكن حل البرلمان إلا من خلال انتخابات نزيهة.

وكانت مصر والإمارات وفرنسا واليونان وقبرص، طالبت تركيا بالاحترام الكامل لسيادة كل الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية شرقي المتوسط 18 93 336

ونددت الدول الخمس، في بيان مشترك بشدة بالتدخل العسكري التركي في ليبيا وتحض أنقرة على الاحترام الكامل لحظر السلاح ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا.

وطالبت مصر والإمارات وفرنسا واليونان وقبرص الأطراف الليبية بالتزام الهدنة خلال شهر رمضان والتزامهم بالعمل نحو حل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة.

وقالت الدول الخمس، إن المذكرتين الموقعتين بين تركيا والسراج تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا

ونددت مصر والإمارات وفرنسا واليونان وقبرص بانتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني واستغلال أنقرة للمدنيين والسعي لدفعهم لعبور الحدود اليونانية بشكل غير شرعي

وأعربت مصر والإمارات وفرنسا واليونان وقبرص عن التنديد بالتحركات التركية غير القانونية قبالة السواحل القبرصية.