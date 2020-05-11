المستندات المطلوبة لـ 3 خدمات في الشهر العقاري حاليا

أعلنت رئاسة الوزراء عودة العمل بعدد من خدمات الشهر العقاري منذ 26 أبريل الماضي، عودة 6 خدمات وأضيف عليها خدمتان، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويستعرض "الوطن" الإجراءات والمستندات المطلوبة من المواطنين في استخراج 3 خدمات، التي توفرها الشهر العقاري، كالآتي..

عقود الإيجار الرسمية "إثبات تاريخ"

ويحتاج توثيق عقود الإيجار الرسمية إلى المستندات الآتية..

إحضار نسخة أصلية من العقد وتوقيع طرفي العقد على كل صفحة من صفحاته.

إثبات التاريخ بمكتب الشهر العقاري الموجود في نفس المنطقة.

يقوم الموظف المختص بتقدير رسم إثبات التاريخ "حوالي 3 جنيهات لكل صفحة".

يودع العقد بالمكتب لتوقيع رئيس مكتب الشهر العقاري، ثم يسلم لصاحبه.

التوكيل الخاص بالمعاش

يحتاج العميل في تلك الحالة المستندات الآتية:

أصل بطاقة الرقم القومي السارية للموكل، والشخص الذي سيتم التوكيل إليه.

تقديم اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.

دفع رسم قدره خمسة جنيهات.

الإقرارات

يجب أن يحضر المواطن الآتي:

أصل بطاقة الرقم القومي لصاحب الشأن والشهود "2 من الرجال".

أصل الإقرار المراد توثيقه.