نتائج مغاربية جيدة في مكافحة كورونا

تفاوتت نتائج مكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في الدول المغاربية الثلاثة، تونس والجزائر والمغرب، اليوم، لكن أبرزها كان في نجاح تونس بعدم تسجيل أي إصابة بالوباء المسبب لمرض "كوفيد-19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

ونجحت تونس وللمرة الأولى منذ مارس الماضي في عدم تسجيل أي إصابة بكورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد-19، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة التونسية.

وأكدت وزارة الصحة التونسية في بيان، اليوم، أنها قامت بإجراء "282 تحليلا مخبريا وقد تم تسجيل 10 حالات كلها مصابة سابقا لا تزال حاملة للفيروس وصفر حالات إصابة جديدة"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وبهذه النتائج المبشرة، يستقر عدد المصابين بكورونا المستجد عند 1032 شخصا، توفي منهم 45 شخصا، بينما تعافى 700 آخرون.

وقالت السلطات الصحية في تونس إنها تمكنت من وقف تفشي الوباء، وشرعت مطلع الأسبوع الماضي في تخفيف تدابير الحجر العام الذي أقرته البلاد نهاية مارس، وسمحت لعدد أكبر من التونسيين باستئناف عملهم.

واستأنفت المحلات التجارية الصغيرة وصالونات الحلاقة في تونس عملها، اليوم، ومن المنتظر أن تشهد شوارع تونس العاصمة ارتفاعا في عدد المواطنين في هذه الفترة التي تتزامن مع الاستعداد للاحتفالات بـعيد الفطر.

أما في الجزائر، فقد ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من كورونا إلى 2841 حالة، لكنها سجل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 5891 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، إنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 507 وفيات.

وفي الأثناء، قال وزير الصحة الجزائري عبدالرحمن بن بوزيد، الاثنين، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، انخفض في بلاده مقارنة مع عدد الحالات المسجلة خلال الأيام الأولى للوباء.

وأشار الوزير الجزائري إلى أن زيادة عدد مراكز الكشف، واتساع رقعة الفحوص، سيكشف عن المزيد من الإصابات، الأمر الذي قد يرفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تعافي 257 من المصابين بكورونا المستجد، ليبلغ الإجمالي 2811 حالة شفاء من المرض.

وقالت الوزارة، في تقريرها، اليوم، إنه تم تسجيل 218 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 6281 إصابة.