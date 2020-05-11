"صفر" إصابات كورونا.. تونس للمرة الأولى وفلسطين لليوم الرابع

إجراءات عدة ما بين إغلاقٍ تامٍ، ومد ساعات حظر التجوال اتخذتها الحكومات بالشرق الأوسط في محاولة منها للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وعلى الرغم من تواصل أعداد الإصابات في الارتفاع فإن بعض الدول نجحت في تحجيم انتشار الفيروس على أراضيها آخرها تونس.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، أنها لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ مطلع مارس الماضي، بعدما وصل إجمالي الإصابات إلى 1032 حالة، مشيرة إلى أنها سجلت 745 حالة شفاء، ولم يتبق سوى 11 مصابا في المستشفيات.

ولم تكن تونس فقط صاحبة الإنجاز الأبرز، حيث أعلنت فلسطين عدم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي، وفقا لتصريحات وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم، التي نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشارت الوزيرة، في بيانها إلى تسجيل 16 حالة شفاء جديدة من كورونا، حيث استقر عدد الإصابات المسجلة في فلسطين بفيروس كورونا عند 547 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 367 حالة، ما يعني أن نسبة المتعافين ارتفعت إلى 67% من مجمل الإصابات المسجلة.

كما نجح الأردن في السيطرة على فيروس كورونا، معلنا عدم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس على مدار 9 أيام متواصلة، ما دفعه إلى بدء تخفيف حدة القيود الصارمة المفروضة فيه، منها تخفيف أماكن الحظر، ليشمل قطاعات اقتصادية وإنتاجية، ولكن لم يستمر الأمر طويلا.

وتعرضت النتيجة القياسية إلى وصل لها الأردن لانتكاسة عندما كسر سائق شاحنة دخل إلى الأردن الحجر الصحي، ونظم وليمة إفطار لعائلته، التي يسكن بعض أفرادها في محافظات وبلدات أخرى، لتظهر بعدها أعراض الإصابة بكورونا عليه وينقل إلى المستشفى حيث ظهرت نتائج فحوصاته إيجابية.

عندها بدأت خلية الأزمة بإجراءات العزل لبلدة السائق والمناطق والبلدات التي يوجد بها مخالطين، إضافة إلى إجراء الفحوصات للمخالطين، وأدت الإجراءات إلى اكتشاف أكثر من 30 إصابة من المخالطين للسائق، وجرى عزل 4 قرى في محافظة المفرق، و3 مبانٍ في مدينة إربد يقطنها مخالطون للسائق.