بعد إصابة 23 شخصا بفيروس كورونا.. قرية في قنا تعزل نفسها

قررت الأسر في قرية الخطارة بمركز نقادة جنوب محافظة قنا، عزل أنفسهم داخل منازلها، للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد إصابة عدد من أبنائها بالفيروس، كما أطلق شباب القرية، مبادرة "شباب الخطارة يقدر"، بتشكيل لجان في كل نجع في القرية، لتوفير السلع للأسر المعزولة، ومنع إقامة الأسواق، ودخول الباعة الجائلين، وعمليات تطهير الشوارع والمنازل.

وقال عبدالله محمد عبدالله، أحد المشاركين في المبادرة، إن القرية تضم أكثر من 14 نجع، وتعد من أكبر قرى مركز نقادة، وبعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا من أبناء القرية، بلغوا 23 حالة حتى الآن، ووفاة منهم شخصين كبيرين في السن بسبب الفيروس، اتحد شباب القرية والمتطوعين من أبنائها، وإطلاق مبادرة "شباب الخطارة يقدر".

وتابع: أن الشباب شكل لجان في كل نجع، يديرهم مجموعة من الحكماء، وضعوا خطط للمبادرة، منها طلب من المواطنين والأسر، أن تعزل نفسها، حتى الانتهاء من انتشار الفيروس في القرية.

وأضاف: أن من ضمن خطة المبادرة أن مجموعة الشباب توفر احتياجات الأسر من سلع غذائية وغيرها، كما تم منع دخول الباعة الجائلين القرية، كما تم منع الزيارات بين أبناء القرية والغرباء من القرى الأخرى، وطلبنا من الجميع عدم دخول القرية.

وتابع: كما أن الشباب المشرك منع إقامة الأسواق الشعبية بالقرية، مع عمل توفير احتياجات المتضررين من عمليات الإغلاق من أصحاب المحال التجارة والبقالين، وباعة الخضار من أصحاب المحلات.

وقالت المهندسة فاطمة إبراهيم، رئيس مدينة نقادة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وجمعية تنمية المجتمع بنقادة، يقومون بأعمال الرش والتطهير والتعقيم، حيث تم تطهير بعض الأماكن بقرية الخطارة وهى: رش وتطهير منطقة نجع عمر، ومنطقة نجع العجالين، ومنطقة نجع البحرات، وجزء من منطقة نجع سعد الدين، كما تم تطهير جميع الشوارع وجميع واجهات المنازل، وجميع واجهات المحلات التجارية بتلك المناطق بالبلدة.

وأضافت أن الوحدة المحلية توفر كل احتياجات القرية، كما تقوم الأجهزة الأمنية بمتابعة عمليات عزل المواطنين في المناطق المتضررة، وظهر بها فيروس كورونا.