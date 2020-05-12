السيطرة على حريق هائل بشونة للكتان في إحدى قرى الغربية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، مساء الاثنين، على حريق هائل اندلعت نيرانه بشونة مصنع كتان بقرية "شبرا ملس" التابعة بمركز زفتى، كما تم الدفع 3 سيارات مطافئ لمكان البلاغ لإخماد الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز زفتى، بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل فى مصنع للكتان بقرية شبرا ملس، هرعت لمكان الحريق 3 سيارات مطافي لإخماد النيران قبل أن تمتد للمنطقة.

كما تم السيطرة على حريق دون وقوع إصابات أو أضرار مادية كبيرة أو خسائر في الأرواح.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري لظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.