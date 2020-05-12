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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 12-5-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:06 ص | الثلاثاء 12 مايو 2020
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

يعرف عن مولود برج العقرب أنه عنيد في تصرفاته، كما أنه كتوم، غامض، ويكره التعامل مع الشخصيات المتشائمة والسلبية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لبرج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تحقق تطورا وتعيش أجواءً حافلة بالمفاجآت والمعرفة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يساعدك على أن تحصل على الحب والإعجاب ببساطة وتكسب الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.