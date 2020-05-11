"برلماني": الدول لن تتحمل إغلاق كلي وجزئي.. ولا علاج قبل نهاية 2020

قال النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن جميع دول العالم، تضررت بسبب أزمة كورونا، حيث تعرضت لهزات اقتصادية، وكل دولة تختلف في الهزة الاقتصادية، التي تعرضت لها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "اكسترا نيوز"، في شهر رمضان الكريم: "لدينا 3 مكونات من الاقتصاد المصري، تأثرت بشكل كامل، مثل تحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، وإيرادات قناة السويس بسبب تباطؤ حركة التجارة العالمية".

وتابع: أن مصر عضو في صندوق النقد الدولي منذ بداية إنشائه، وهناك أداة التمويل السريع لمواجهة الأزمات، حيث تنسب إلى نسبة المشاركة في الصندوق، وتقدمت مصر بطلب للاستفادة بهذه الأداة، وحصلت على 2.7 مليار دولار.

وواصل: "ستوجه إلى مساعدة القطاعات الأكثر تضررًا، مثل السياحة والقطاع الخاص، للحفاظ على العمالة الموجودة، ومساعدة الشركات على أن تعمل والحفاظ على اقتصاديات التشغيل في مصر، لكي نستمر على ما نحن عليه".

وأردف، أن هناك 102 مصل يتم التجارب عليهم في العالم كله، والأزمة لن تنتهي قريبًا، حتى الحصول على مصل، ومش متوقع الحصول على علاج قبل نهاية السنة، والدول لن تتحمل الإغلاق الجزئي أو الكامل لاقتصادها.

وأكمل: "أهم حاجة هي صحة الإنسان في العالم، والنهاردة في إجراءات يمكن أن نتبعها للحفاظ على صحته والحفاظ على التوازن بينها وبين العودة إلى العمل، ويجب أن نلتزم بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون".