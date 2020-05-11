شفاء 4 حالات من فيروس كورونا في قها وارتفاع أعداد المتعافين لـ157

أعلن مستشفى قها المركزي لعزل مرضى فيروس كورونا تعافي 4 حالات من الفيروس بعد سلبية التحاليل لهم مرتين متتاليتين ليرتفع عدد المتعافين إلى 157 متعافيا.

وقالت الدكتورة سعاد حتاتة نائب مدير المستشفي ورئيس الفريق الطبي الرابع، إن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

وأضافت حتاتة أن المستشفى لا يعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى، والمصابون يحصلون على أدوية مضادة للفيروس جميعها متوفرة.