1747 طالبا بالثاني الثانوي يمتحنون في الفيزياء والتاريخ بالوادي الجديد

يؤدي 1747 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، امتحاني مادة الفيزياء للشعبة العلمي ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، ويستغرق وقت كلا منهما ساعتين للإجابة على الأسئلة، وذلك طبقًا للتوقيت التي حددته وزارة التربية والتعليم.

وقال صلاح ميرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون الامتحان إلكترونيا في المنازل من خلال جهاز الحاسب اللوحي (تابلت الطالب) أو أي تليفون محمول أو أي كمبيوتر متصل بالإنترنت.

ونشرت وزارة التربية والتعليم، تعليمات وإرشادات نهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تيسيرًا على الطلاب، وفي حالة انقطاع الامتحان لأي سبب يتم حفظ الإجابات واسترجاعها عند الدخول مجددا، بل وأتاحت أيضا موقعا لتسجيل حضور الطالب للاختبار وتسجيل شكوى أثناء الاختبار.

وأضاف "ميرغني"، أن هناك غرفة عمليات رئيسية مشكلة بديوان عام المديرية بحضور إدارات التعليم الثانوي وشئون الطلبة والتطوير والإحصاء والمتابعة ومركز المعلومات، تتابع سير أعمال الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها لحظة بلحظة وذلك منذ انطلاق الامتحان.

وأوضح أن هناك تواصلًا مستمرًا مع الطلاب عبر صفحات الرسمية للمديرية والإدارات التعليمية والمدارس وجروبات "واتس آب" والخدمات التليفونية المتاحة لمتابعة الطلاب في الدخول المنصة وحل أي شكاوى يجري العمل على حلها على الفور.