حظك اليوم الثلاثاء 12-5-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

تتميز امرأة برج الحوت بأن شخصيتها تستطيع لفت الأنظار إليها، كما أنها تتمتع بصفات مميزة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الشمس في وضع داعم وتجعلك تتمتع بكامل لياقتك وتفاؤلك والمناخ مثالي لتطوير خططك وأفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر يمنحك اليوم طاقة إيجابية تجعلك تطير وتحلق بالسماء وقد تلتقي اليوم بصديق يمدك بالثقة التي تحتاجها.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبد النور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.