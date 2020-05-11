لليوم الثاني على التوالي.. الوادي الجديد تسجل صفر إصابات كورونا

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، عن عدم تسجيل حالات إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا حتى مساء اليوم 11 مايو 2020، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأضاف الزملوط، أن إجمالي الحالات المصابة حتى اليوم 40 حالة وحالات الوفاة 4 حالات فقط، بينما وصل عدد حالات التعافي إلى 8 حالات.

وقال المحافظ، إنه جرى تركيب بوابة تعقيم للأفراد بمدخل مستشفى الفرافرة المركزي، وانتهاء مدة العزل المنزلي لـ ٤٦ مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

وأضاف المحافظ، أنه سيجري البدء غدا في صرف المساعدات العينية للمتضررين من قرار إغلاق المقاهي بباقي مراكز المحافظة بعد الانتهاء من الصرف بمركز الداخلة، مع استمرار تيسير إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالبنك الزراعي وفروع البريد المصري حتى 14 مايو الجاري.