صور.. مطروح تزيل 3 تعديات على خط المياه العمومي بالضبعة

شنت الإدارة العامة للتفتيش بالاشتراك مع الإدارة العامة للأمن بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، حملة لإزالة التعديات على الخط الناقل للمياه بمشاركة الشرطة والقوات المسلحة بمنطقة غزالة بمركز ومدينة الضبعة.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 3 وصلات غير قانونية بأقطار مختلفة على خط 1000 ملى، الممتد من الإسكندرية لتغذية الساحل الشمالى ومدينة مرسى مطروح.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وجه لشركة مياه مطروح برئاسة الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بضرورة التصدى للتعديات على خط الـ 1000 الناقل للمياه لمدينة مرسى مطروح، وتحرر محاضر للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

جدير بالذكر أن شركة مياه مطروح تعانى منذ فترة من التعدى على الخطوط الناقلة للمياه لمدينة مرسى مطروح وتقوم الشركة بتبنى سلسلة من الحملات لإزالة التعديات.