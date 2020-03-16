محافظ مطروح يوجه برفع تراكمات ونخلات مياه الأمطار

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار أعمال رفع تراكمات ومخلفات مياه الأمطار نتيجة الطقس السيئ الذى تعرضت لها المحافظة خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وكلف محافظ مطروح، اليوم، المحاسب محمد أبوغنيمة السكرتير العام للمحافظة، بتفقد مدينتي الحمام والعلمين، واللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد بتفقد مدينتي مرسى مطروح والضبعة للمعاينة على الطبيعة، ومتابعة جهود مجالس المدن في إزالة آثار الطقس السيئ وسرعة إعادة المظهر الحضارى إلى المدن.

وتلاحظ خلال جولة سكرتير عام محافظة مطروح والسكرتير المساعد وجود بعض تراكمات وتجمعات لمياه الأمطار بعدة مناطق مع التوجيه بسرعة رفع إزالتها، كما تلاحظ تراكم مخلفات مباني وأتربة، والتوجيه بإزالة جميع المخلفات، بجانب متابعة عمل غرف عمليات مراكز المدن والوقوف على الإيجابيات والسلبيات، وجميع معوقات العمل لتداركها مع التوجيه باستمرار العمل على مدار 24 ساعة، والتواصل الدئم مع غرفة العمليات الرئيسية في المحافظة والإبلاغ عن أي مشكلة في حينها.