10 أيام تفصل صناع "ليالينا 80" على نهاية تصوير المسلسل

يواصل صناع مسلسل "ليالينا 80"، تصوير العمل الدرامي، مع سرعة مونتاج الحلقات، وتسلميها إلى القنوات.

وأكدت الفنانة صابرين لـ"الوطن"، أن التصوير مستمر لمدة 10 أيام، حتى ينتهي فريق العمل من التصوير كاملا.

وتدور أحداث العمل في فترة الثمانينيات، حيث ترصد الحياة الاجتماعية في هذه الفترة، مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات.

مسلسل "ليالينا 80"، بطولة غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، حسني شتا، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، إنتاج تامر مرسي.