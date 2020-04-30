ناقد فني: صابرين ممثلة "تقيلة".. والرهان على إياد نصار في "ليالينا"

قال الناقد الفني أيمن الحكيم، إن مسلسل "ليالينا"، أهم ما يميزه فكرة الحنين والعودة إلى الماضي، وهذا يتوافق مع طبيعة المصريين وثقافتهم التي دائمًا ما تحن إلى أيام زمان، والفترات التي عايشها البعض سواء في طفولتهم أو شبابهم، وإحداث تماس مع ذكرياتهم بـ "حلوها ومرها".

مسلسل "ليالينا"، والذي يعرض على قنوات cbc، تدور أحداثه بداية من عام 1980 وبالتحديد بالتزامن مع اغتيال الرئيس أنور السادات، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أحمد صالح.

وأضاف "الحكيم"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الحديث عن "النوستالجيا" في الفن، تعد من الأفكار المضمونة بالأعمال الدرامية، "الناس بتهرب من الواقع، أو من عالم التكنولوجيا، وتعود إلى الزمن القديم، وتستمتع بمسلسلات تتحدث عن فترة زمنية معينة، بأهم أحداثها، والاستمتاع بملابسها، وديكوراتها، وموسيقى وغناء ومطربي هذه المرحلة".

وقال "الحكيم"، إنه دائمًا ما يراهن على الفنان إياد نصار، وذكائه وقدرته على تقديم موضوعات هادفة، فضلًا عن أدائه المتميز وقدرته على توصيل إحساسه للمشاهدين، "فنان تقيل، وتمثيله قوي، ومش بيعمل أي حاجة والسلام"، ومن ثم من معايير نجاح مسلسل "ليالينا"، أنه يضم مجموعة من الفنانين القادرين على تطويع أدائهم، ويأخذون المشاهد معهم إلى الفترة الزمنية التي يتم تناولها بالعمل.

وأضاف "الحكيم"، أن من بين هؤلاء الممثلين، الفنان خالد الصاوي، وهو فنان له ثقله ووزنه، وقادر على أن "يخطفك" معه إلى عالمه الذي يجسده على الشاشة، كذلك الفنانة صابرين، وهى من الفنانات المتميزات والتي لم تأخذ حقها حتى الأن بالرغم من تمكنها الشديد، "وأي حد بيفهم تمثيل، لازم يتابع هؤلاء الفنانين أينما حلوا، لأنه بالتأكيد سيحصل على عمل جيد ممتع".