الدولي لدراسات المناعة: يجب تناول ريمديسيفير في وقت مبكر من الإصابة بكورونا

قال الدكتور طلال نصولي مدير المركز الدولي لدراسات المناعة في واشنطن، إن العلاج الذي ظهر حتى الآن لفيروس كورونا هو ريمديسيفير، وقد اعتمدته هيئة الدواء الأمريكية، وقد ظهرت نتائج بتحسن بنسبة 31٪ من المصابين، وهذا دليل جيد للعلاج، لافتاً إلى أن المشكلة تكمن في عدم توافر كمية كافية منه لإعطاء كل مصابي كورونا والتصدير لخارج أمريكا.

وأضاف نصولي، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء Dmc"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أننا نحتاج أيضا لعلاج آخر من خلال دمج نوعين من الدواء مع ريمديسفير للقضاء على كورونا.

وتابع، أن الخطأ الذي يحدث أنهم يعطون المصاب بكورونا الدواء متأخر عندما يصبح الشخص مريضا بشكل كبير وفي المرحلة النهائية، ويجب إعطاء علاج ريمديسفير بوقت مبكر حتى ينتهي الفيروس.