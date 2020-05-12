الحلقة الـ18 من مسلسل النهاية.. عزيز يفجر مفاجأة حول ماهيته كـ"روبوت"

بدأ المشهد الأول من الحلقة الـ18 من مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف، بالتحقيق مع المهندس زين، من رجال أمن الواحة، فى قضية مقتل أرسلان، ليتهرب زين من الإجابات، محاولا نفي التهمة عنه، وتواجده في مسرح الجريمة، ولكن يخبروه أنهم على علم بأنه كان يتواجد هناك، وأنهم يريدون معرفة الحقيقة، حتى لا يتم اتهام أحد بالباطل، ويحاول زين حل المعادلة التي أرسلها له أرسلان، قبل مقتله.

ويذهب صديق رضوى زوجة زين لمؤنس، محاولا أن يتفق معه على إعطاء رضوى ثمن الشحنات التي ستورده له من شركات إنرجي كو، ليوافق مؤنس على إعطاءها ثمن ربع الشحنة، ويذهب ليخبرها ثم يطلب منها أن تنتقل إلى منزله، لتعيش به خوفا عليها مما سيفعله بها زين، ولكنها ترفض.

وفي المقابل، سلم صديق رضوى الريس عزيز "عمرو عبدالجليل" لمؤنس، وأخبره عن مكان تواجده، ويقوم مؤنس بإطلاق النار عليه، ليتفاجأ مؤنس، بحقيقة كونه روبوت، ولا يتأثر بطلقات النار.

وبعد معرفة مراد المحروقي، بحقيقة الروبوت زين وصباح، يخدعه واهما إياه، أنهم وجدوا سيارة كبيرة بها جميع المعدات التي يحتاج إليها، ثم يقوم أحد رجال المحروقي بضرب صباح على رأسها، ليتمكن من سرقة ما يقوم بصنعه الروبوت زين، والحصول على كروت ذاكرة الوعي الخاصة بمهندسين شركة إنرجي كو.

والجدير بالذكر، أن مسلسل النهاية يتم عرضه على قناة ON E في تمام الساعة 10:15 مساء، ويتم إعادته مره أخرى الساعة 2 صباحا، بطولة الفنان يوسف الشريف، وعمرو عبدالجليل، وسهر الصايغ، كما أن تلك التجربة فريدة من نوعها، وتعتبر نواة لتحريك المياه الراكدة في طبيعة الدراما المصرية.