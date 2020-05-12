أردوغان: سنبدأ بتوليد الكهرباء من سد "إليسو" على نهر دجلة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين عقب اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء، أن بلاده ستبدأ في تشغيل أول عنفة في سد "إليسو" جنوب شرقي تركيا، الأسبوع المقبل، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال أردوغان: "سنبدأ في تشغيل واحد من ستة محركات لسد إليسو، أحد أكبر مشروعات الري والطاقة في بلادنا، في 19 من مايو الجاري".

وتسبب السد، الذي وافقت عليه الحكومة التركية عام 1997، في تشريد نحو 80 ألف شخص من 199 قرية، وأثار قلق الحكومة في العراق الذي يخشى من تأثيره على إمدادات المياه لنهر دجلة.

وبدأت تركيا، بعد سنوات من التوقف والتأخير، في ملء خزان السد في يوليو الماضي، فيما دعا نشطاء يقودون حملة ضد المشروع إلى إفراغ الخزان لمخاوف بيئية وثقافية.

وسيولد السد 1200 ميجاواط من الكهرباء ليصبح رابع أكبر سد في تركيا من حيث الطاقة الإنتاجية.