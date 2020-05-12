صور.. كواليس تصوير يوسف الشريف لمشهد المغارة في "النهاية"

يواصل الفنان يوسف الشريف، تصوير مسلسله "النهاية"، الذى يعرض حاليا خلال موسم رمضان، ويجسد من خلاله شخصية المهندس "زين"، الذي اختفى بسفره إلى الواحة، لتصمم سهر الصايغ "روبوت" مستنسخ، من وعيه الأصلي، وتدخل فى صراعات وحروب بسببه.

وكشف هاني فريد خبير الخدع السينمائية للعمل، كواليس تصوير مشهد المغارة قائلاً: "جاءت المعاينة في المقطم، حيث طلب المخرج (فيوزات سبارك) أي مفجر صغير عن الانفجار، ليحدد أماكن الكادرات ويشرح حركة الممثلين"، مضيفاً هنا حضرت المتفجرات بما يتوافق مع حجم الكادر، وتباعد الممثلين، وفريق العمل والأمان.

وعن صعوبات تصوير المشهد، قال لـ"الوطن"، "كان الخوف الأكبر من صخرة كبيرة تقع من المغارة، وزنها حوالي 300 طن مُعلقة علي الصخور، وهذا أمر فى غاية الصعوبة، ثم إقناع نجم العمل بعمل المشهد رغم وجود بديل، إلا أن تحول موقع التصوير في أقل من دقائق، لجو معارك حربية".