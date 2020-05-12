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محمود مسلم

ميركل: مستعدون لدعم العراق في إنشاء الأسس اللازمة للتعافي الاقتصادي

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(أ.ش.أ)
01:00 ص | الثلاثاء 12 مايو 2020
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

أبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استعداد ألمانيا لدعم العراق في إنشاء الأسس اللازمة للتعافي الاقتصادي واستعادة ثقة العراقيين في الدولة ومؤسساتها كشريك وثيق وموثوق.

وأعربت ميركل، في برقية، عن تهنئتها إلى رئيس وزراء العراق الجديد مصطفى الكاظمي، على توليه مهام منصبه، "في وقت تواجه في العراق تحديات داخلية وخاردية كبيرة".

وقالت ميركل: "شاركت ألمانيا مع شركائنا الدوليين في مجالات المساعدة الإنسانية والأمن والاستقرار وإعادة البناء في بلدكم في السنوات الأخيرة بهدف تعزيز سيادة العراق وتعزيز رفاهية شعبه".