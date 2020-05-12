صابرين عن "ليالينا 80": لم نكن نتوقع أن يحظى المسلسل بمشاهدة رمضانية

تواصل الفنانة صابرين، تصوير دورها بمسلسل "ليالينا 80"، الذي يعرض حاليا، خلال موسم شهر رمضان.

وقالت "صابرين" في تصريحات لـ"الوطن"، في البداية قبل عرض المسلسل، توقعنا أن لا يحظى المسلسل بمشاهدة رمضانية خلال الموسم الحالي، لأن العمل راقي، ويبعد عن شكل الأعمال المعروضة حاليا، ولكن اكتشفنا بوجود رد فعل قوي على المسلسل، وعرض الحلقات الأولى، فجاءت الأصداء على الدور مبُهرة.

وأضافت، أننى جسدت دور الأم المصرية زوجة الشهيد، تلك الصورة التى غابت عن الدراما منذ عرض مسلسلات "الشهد والدموع"، و"ليالي الحلمية"، التى كتبها الراحل أسامة أنور عكاشة، ومخرجها إسماعيل عبدالحافظ، فتلك الحالة من النوستالجيا، كان الجمهور يفتقدها.

وتدور أحداث في فترة الثمانينيات، حيث ترصد الحياة الاجتماعية في هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات.

مسلسل "ليالينا 80" بطولة كل من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، حسني شتا، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح إنتاج تامر مرسي .