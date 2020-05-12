روبوت يعمل في صيدلية مصرية لتقليل الاحتكاك لمواجهة فيروس كورونا

قال محمد البهائي مالك صيدلية في التجمع الخامس وصاحب فكرة روبوت للتعامل مع المواطنين بالصيدلية لتقليل الاحتكاك بين الصيدلي والمواطنين، إن الجميع يعتقد دائما أن الروبوت هو إنسان له رأس وأطراف، لكن الروبوت يختلف لدينا وهو عبارة عن جهاز يستخدم تكنولوجيا معينة في تحديد أماكن الدواء ويقدر على تحضير الروشتة بشكل سريع جداً، حوالي 5 أصناف في أقل من 30 ثانية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء Dmc، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن هذا يوفر وقت العميل والصيدلي ويتيح للصيدلي أن يقدم النصيحة الطبية بشكل أكبر للعميل وخصوصاً في الفترة الحالية فهو يقلل من التلامس البشري مع علب الأدوية التي تكون معقمة قبل دخولها للجهاز لمنع إنتشار فيروس كورونا.

وتابع، أن نسبة الخطأ في الروبوت بإعطاء العميل دواء خاطئ تكاد تكون معدومة مقارنة بالأخطاء البشرية، وفرصة أن يحضر تركيز مكان آخر أو دواء خاطئ فهي معدومة تماماً بل بالعكس تكون الدقة لديه أعلي بكثير، بالإضافة إلى وجود فرصة أكبر باستخراج الأدوية التي أوشكت تاريخها على الانتهاء مما يجعل التواريخ الموجودة دائما تكون قريبة ولا يخرج حتي ولو بالغلط تاريخ قريب للعميل.

واستكمل، أن هذه تقنية ألمانية موجودة في ألمانيا حوالي 18 سنة وتستخدم في صيدليات كثيرة هناك، وبدأنا في مصر بالتفكير فيها منذ 5 سنوات وتم تطبيقها من حوالي سنتين وكنا أول صيدلية في الشرق الأوسط تطبق هذه الفكرة ولاقت صدي كبير عند العملاء، متمنياً أن يتم تطبيقها بشكل أكبر في صيدليات أكثر في مصر.

وأوضح، أن فكرة عدم تعميمها في الصيدليات حتى الآن ليس لها علاقة بالتكلفة أكثر ما هي مرتبطة أن دائما أي تكنولوجيا جديدة يكون لدى المواطنين تخوف منها، لكن بعد أن أثبتت التجربة نجاحها، مشيرًا إلى أن تكلفته تتراوح ما بين 30 إلى 35 ألف يورو ويكون هذا على حسب حجم الجهاز، وكلما كبر حجمه كلما زادت تكلفته.