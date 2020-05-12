وزيرة الصحة تشكر رجال الأعمال لتبرعاتهم لمواجهة جائحة كورونا

تقدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالشكر لكل من ساهم بجهود أظهرت تضافر وتكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لاجتياز تلك الأزمة والمحنة التى تمر بها البلاد، فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت "زايد"، ساهم أبناء الوطن هؤلاء من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني، وشركات القطاع الخاص، بكثير من التبرعات العينية والمادية، والمستلزمات الطبية وغيرها، بالمستشفيات.

وأضافت الوزيرة، جاء على رأس هؤلاء رجال الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، وشركة فودافون، والفنان محمد صبحي، ومجموعة عامر القابضة، ويس إبراهيم لطفي منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، وشركة توزيع النقل tdv، والتوحيد والنور، وغبور مصر، وناصر البرنس، والفنانة ريهام حجاج، وشركة كيما جيت، ومؤسسة خميس لتنمية المجتمع، ومؤسسة مصر الخير، وشركة توشيبا وكوكاكولا وبيبسي، وشركات منصور، والشركة العربية للصناعات الدوائية "أكديما"، وسميح ساويرس، والعربي.