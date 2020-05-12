جهاز التعمير عن كوبري ترعة الزمر: الصور واقعية لكنها لعقارات مخالفة

علق اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، على الصور المتداولة على السوشيال ميديا، لعمارات الهرم، والكوبري الذي يجري إنشائه، مؤكدا أنها واقعية بالفعل.

وأضاف الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن محور الزمر، يعد أول محور عرضي موجود في مصر، وأن كل المحاور طولية، مثل "محور 26 يوليو، الدائري، كوبري محور تحيا مصر" والمنطقة بها كثافات مرورية وسكانية عالية، ويربط الشرق بالغرب للجيزة.

ولفت إلى أنه يوجد مشكلة في التنقل من ميدان الجيزة لمنطقة الهرم، لوجود مانع صناعي، وهو السكة الحديد، والنقل يكون من خلال نفق الهرم، أو كوبري من الناحية الأخرى، وجميعها مكتظة وغير صالحة، وهذا الكوبري، يقلل زمن الرحلة ونقل الحركة من القاهرة للجيزة، من خلال شارع جامعة الدول العربية، الهرم، فيصل، العمرانية، صفط اللبن.

وتابع: أن الصور التي جرى تداولها بين فيصل والهرم، وأن المكاتب الاستشارية التي تعمل معنا، من أعلى المكاتب الموجودة على مستوى العالم، وخط التنظيم في هذه المنطقة تحديدا، يتراوح من 37 إلى 39 متر، والمحور عبارة عن 30 متر، منها 15 متر ذهاب، و15 أخرى عودة، بمعدل 4 حارات مرورية في كل اتجاه، وعند تقسيم هذه المسافة، على الناحيتين بين وش الكوبري للعمارة حوالي 4 متر، وأن هناك حوالي 3 عمارات في شارع الزمر بين فيصل والهرم خارجين على خط التنظيم، بحوالي 2 متر و80 سم، بدليل أن هناك عمارات بعدها ترجع حوالي 3 متر عن الكوبري.

وأكد، أن المواطنين أنفسهم أثناء عملية الإنشاء، يعلمون أن عقارهم مخالف، وأقروا أنهم يريدون أن يظلوا في مكانهم، وأنه لا يجوز إيقاف محور قومي مثل هذا، يحل كثافات مرورية لأكثر من 7 مليون مواطن يوميا، من أجل وجود عقارات مخالفة، وخرجت خارج خط التنظيم.