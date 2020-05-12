للحاصلين على زوال.. الأوراق المطلوبة للعودة لجداول نقابة المحامين

حددت نقابة المحامين، الأوراق المطلوب تقديمها من المحامين الذين حصلوا على زوال من جداول النقابة، مرفقة مع التظلم للإعادة إلى جداول المشتغلين مرة أخرى.

"الوطن" ترصد تلك الأوراق كالآتي:

-صوره البطاقة الشخصية مثبت بها المهنة محامي.

-صورة أخر كارنية للنقابة.

-صورة البطاقه الضريبية.

-برنت تأمينات من النقابة

-دلائل الاشتغال بالمحاماة.

وكان النقيب العام للمحامين رجائي عطية، قرر تشكيل لجنة موسعة من مجلس نقابة المحامين، تتولى تقدير أدلة الاشتغال والبت فيها، والتزام الجميع بقراراتها النهائية.

وقال صلاح سليمان، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ولجنة البت في تظلمات القيد المشكلة من 25 عضوا من مجلس النقابة العامة، بقرار من النقيب رجائي عطية، إن ما قيل من قيد البعض، في جداول النقابة دون أوراق، عار تمام عن الصحة.

وأوضح "سليمان"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، أن 227 محاميا تقدموا بتظلم من الزوال إلى اللجنة بالمكتب الفني في النقابة العامة حتى يوم الخميس الماضي، وقررت اللجنة مراجعة أوراقهم عقب إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدا: "لم يعد أحد إلى جداول المحامين حتى الآن".