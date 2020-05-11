نقابة المحامين: تلقينا 277 تظلما ممن حصلوا على زوال من جداولنا

قال صلاح سليمان، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ولجنة البت في تظلمات القيد المشكلة من 25 عضوا من مجلس النقابة العامة بقرار من النقيب رجائي عطية، إن ما قيل من قيد البعض، في جداول النقابة دون أوراق، عار تمام عن الصحة.

وأوضح "سليمان"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، أن 227 محاميا تقدموا بتظلم من الزوال إلى اللجنة بالمكتب الفني في النقابة العامة حتى يوم الخميس الماضي، وقررت اللجنة مراجعة أوراقهم عقب إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدا: "لم يعد أحد إلى جداول المحامين حتى الآن".

وكان النقيب العام للمحامين، قد قرر تشكيل لجنة موسعة من مجلس نقابة المحامين تتولى تقدير أدلة الاشتغال والبت فيها، والتزام الجميع بقراراتها النهائية.

وجاء القرار كالتالي:

(مادة / 1 تشكل اللجنة من:-

1- الأستاذ/ رجائي عطية نقيب المحامين

2- الأستاذ/ مجدي ناجي سخي عضو المجلس.

3- الأستاذ/ نبيل عبدالسلام عضو المجلس.

4- الأستاذ/ أحمد بسيوني عضو المجلس.

5- الأستاذ/ محب المكاوي عضو المجلس.

6- الأستاذ/ سعيد عبدالخالق عضو المجلس.

7- الأستاذ/ محمد فزاع عضو المجلس.

8- الأستاذ/ ماجد حنا عضو المجلس.

9- الأستاذ/ محمود الداخلي عضو المجلس.

10- الأستاذ/ محمد كركاب عضو المجلس.

11- الأستاذ/ عبدالحفيظ الروبي عضو المجلس.

12- الأستاذ/ ورداني التوني عضو المجلس.

13- الأستاذ/ عمر هريدي عضو المجلس.

14- الأستاذ/ سيف النصر حماد عضو المجلس.

15- الأستاذ/ أبو بكر ضوه عضو المجلس.

16- الأستاذ/ فاطمة الزهراء عضو المجلس.

17- الأستاذ/ هشام لطفي بليح عضو المجلس.

18- الأستاذ/ سيد عبدالغني عضو المجلس.

19- الأستاذ/ حسين الجمال عضو المجلس.

20- الأستاذ/ محمد عبدالوهاب عضو المجلس.

21- الأستاذ/ إسماعيل طه عضو المجلس.

22- الأستاذ/ صلاح سليمان عضو المجلس.

23- الأستاذ/ أسامة سلمان عضو المجلس.

24- الأستاذ/ محمد الكسار عضو المجلس.

25- الأستاذ/ محمد نجيب عضو المجلس.

مادة/ 2: للجنة من واقع ما تقدره أن تطلب من صاحب الشأن التقدم بمزيد من أدلة الاشتغال، ولها أن تطالبه بدليل على أنه لا يمارس عملا آخر غير المحاماة.

مادة/ 3: في حالة تساوى عدد الآراء عند التصويت، يرجح الجانب الذي فيه الأستاذ النقيب.

مادة/ 4: قرارات اللجنة نهائية وتلتزم بها كافة قطاعات النقابة.

مادة /5: يعمل به من تاريخ صدروه يوم الخميس 16/4/2020).