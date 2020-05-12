إعلامي صيني: ووهان سجلت 5 حالات بكورونا لأول مرة منذ أكثر من شهر ونصف

قال الإعلامي الصيني نادر رونج، إن مدينة ووهان، سجلت يوم 9 مايو حالة إصابة واحدة مؤكدة، وفي يوم 10 مايو، 5 إصابات، وهذه الحالات الجديدة جميعهم في حي سكني واحد، لافتاً إلى أن هذه الإصابات المؤكدة، لم نشهدها منذ 3 إبريل.

وأضاف رونج، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "الآن"، على فضائية إكسترا نيوز، أنه حسب المعلومات الصادرة من لجنة الصحة بمدينة ووهان، فحالات الإصابة هذه مؤكدة في هذا الحي الذي كان به نحو 20 حالة إصابة قديمة، فمن المحتمل أن يسببوا إصابات جديدة، لافتا إلى أن فريق التحقيق الآن، يقوم باكتشاف مصدر الانتقال وقطع سلسلة الانتقال، كما بدأوا بإغلاق الحي ولا يمكن خروج السكان لمدة 14 يوما.

وتابع: أنه بدأت إجراءات العزل وملاحقة الأشخاص الذين لديهم اتصال وثيق بالحالات المصابة، مشيرا إلى أن الحكومة الصينية بعد هذه الإصابات، ستفرض قيودا بشكل كامل على الحي الذي يوجد به حوالي 5 آلاف شخص من السكان تقريبا، ولا يمكن الدخول والخروج منه، والعاملون يقومون بتوصيل الحاجات اليومية للسكان.

وعن الاتهامات من الولايات المتحدة الأمريكية للصين، بأن الفيروس خرج من معامل في الصين، وتحجب معلومات تخص كورونا، أوضح أنه في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم لا يجب تبادل الاتهامات، كما تدعو الصين دائما إلى التعاون بدلاً من إلقاء اللوم، واتباع النصائح العلمية من منظمة الصحة العالمية، وأكد الخبراء في المنظمة أن هذا الفيروس جاء من الطبيعة وليس من صنع الإنسان، فيجب أن نتبع النصائح وأن نعمل على التباعد للقضاء على الفيروس.